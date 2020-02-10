'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular

ANTALYA'da Hüsamettin Önal ile Metin Keskin adlı ortaklar, ikinci el otomobil firmasının sahibi T.E. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Önal, dolandırıcılığın 'Aracın üzerinde rehin var. Kaldırmamız gerekiyor' denildikten sonra gerçekleştiğini söyledi.

İddiaya göre, dolandırıcılık olayı 7 Şubat'ta Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde, ikinci el otomobil satılan galericide meydana geldi. Alanya 'da oturan Hüsamettin Önal, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, iş ortağıyla birlikte dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polise verdiği ifadesinde, Metin Keskin ile iş ortaklığı yaptığını belirten Hüsamettin Önal, "5 Şubat'ta Metin Keskin ile ortak araç almaya karar verdik. Kredi çekeceğimiz için aracın tescilinin benim adıma olması gerekiyordu. Metin Keskin tanıdığı bir galerici ile 07 LOK 73 plakalı aracı almak için 879 bin TL'ye anlaşmış. Metin Keskin bana aracın üzerinde 465 bin TL rehin bulunduğunu söyledi. Hatta kendisi bu parayı önden ödeyip, araç sahibinin bu para ile rehini kaldıracağını belirtti. Ben de kalan parayı kredi ile ödeyecektim. Ortağım ile adı geçen galeriye gidip, T.E. adlı galericiye 215 bin TL ödeme yaptık. Ayrıca, yine arkadaşım Metin Keskin, bir arkadaşı aracılığıyla galericiye, banka şubesinde 250 bin TL elden ödeme yapmış. Ben de aracın devri sırasında ödenmek üzere bankadan 414 bin TL taşıt kredisi çektim" diye konuştu.

İŞ YERİ ÖNÜNDE DOLANDIRILDIKLARINI SÖYLEYENLER VARDI

7 Şubat tarihinde geri kalan parayı ödemek ve otomobili almak için ortağıyla birlikte galeriye gittiğini sözlerine ekleyen Hüsamettin Önal, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Galeriye gittiğimizde iş yerinin önü kalabalıktı. Oradakiler T.Y. isimli kişi tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Bunun üzerine ortağım Metin Keskin, T.E.'yi aradı. T.E. ortağımdan hesap numarası istedi ve parayı göndereceğini söyledi. Ancak göndermedi. Sonra da telefonlarımıza cevap vermedi. Ortağım Metin Keskin 465 bin TL zarardadır. Benim araç için çektiğim 414 bin TL hala hesabımda bulunuyor. Ancak krediyi kapatmak istediğimde ben de zarara uğrayacağım. Şu an zararımın ne kadar olduğunu bilmiyorum. 07 LOK 73 plakalı aracı satan ancak bize devrini vermeden kaçan ve bizi mağdur eden T.E.'den şikayetçiyim."

Polis T.E.'yi her yerde arıyor.