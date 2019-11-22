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Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı

Ukrayna'da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G. adlı kişiye Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı.

22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:55Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı

'da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G. adlı kişiye Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı.

Olay, Ukrayna'nın Hmelnitski kentinde meydana geldi. Annesini ısırdığı gerekçesiyle köpeğini aracının arkasına zincirle bağlayan Badych adlı kişi, köpeği Barsik'i yolda metrelerce sürükledi. Otoyoldaki diğer sürücüler tarafından durdurulan Badych hakkında Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Yerel medya, Badych'in 'hayvanlara zulmetme' suçundan 5 ila 8 yıl hapis cezası alabileceğini duyurdu.

Harkov kentine götürülerek muayene edilen köpeğin bacaklarından yara aldığı ancak zamanla iyileşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin sürüklenirken görüntüsü

-Köpeğin fotoğrafı



İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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