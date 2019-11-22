Haberler » Güncel » Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı - Haber

Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı

Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G. adlı kişiye Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı.

22.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:26
Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı
, (DHA)- Ukrayna'da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G. adlı kişiye Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı.
Olay, Ukrayna'nın Hmelnitski kentinde meydana geldi. Annesini ısırdığı gerekçesiyle köpeğini aracının arkasına zincirle bağlayan Badych adlı kişi, köpeği Barsik'i yolda metrelerce sürükledi. Otoyoldaki diğer sürücüler tarafından durdurulan Badych hakkında Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Yerel medya, Badych'in 'hayvanlara zulmetme' suçundan 5 ila 8 yıl hapis cezası alabileceğini duyurdu.
Harkov kentine götürülerek muayene edilen köpeğin bacaklarından yara aldığı ancak zamanla iyileşeceği belirtildi.
Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:43 Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"
19:42 11 işçinin hayatını kaybettiği davada, bilirkişi 5 kişiyi kusurlu buldu
19:42 Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı
19:41 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
19:39 Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı -2
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:31 Yunan polisinin ağzına Türk Lirası sokup denize attığı göçmen kıza Türkiye sahip çıktı
22:25 Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
22.11.2019 19:43:55