Aracına Bindiği Kişi Tarafından Gasp Edildi

09 Aralık 2018 Pazar 12:01



09 Aralık 2018 Pazar 12:01

İstanbul Sarıyer'de bir kişi, soru sorma bahanesiyle arabasına aldığı yaşlı adamı döverek gasp etti.Olay, saat 10.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı'nda Aşiyan Mezarlığı'nın bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü Arnavutköy sahilinde bulunan banklarda oturan 70 yaşlarında bir adamı soru sorma bahanesiyle arabasına aldı. Araç içerisinde yaşlı adamı darp eden sürücü, cebindeki bin dolarını ve yaklaşık 2 bin Türk Lirasını gasp etti. Yaşlı adamı araçtan atan sürücü, hızla uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam, bir taksi ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaşlı adamın şikayeti üzerine gasbı gerçekleştiren şahsın yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.(İHA)