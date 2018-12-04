Aracına Çarpıp Kaçan Aracı İz Sürüp Sanayide Yakaladı...kaza Anları Kamerada

04 Aralık 2018 Salı 11:18



04 Aralık 2018 Salı 11:18

Aracına çarpıp kaçan aracı iz sürüp sanayide yakaladı...Kaza anları kamerada-Antalya'da otomobiline çarpıp kaçan otomobili dedektif gibi araştırıp kaportacının önünde bulduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobiline çarpıp kaçan otomobili, dedektif gibi iz sürüp Sanayi Sitesi'nde buldu. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde A.Ş.'nin kullandığı 07 LKC 65 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir araç ile çarpıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından kazaya karışan diğer araç olay yerinden uzaklaşırken, sürücü A.Ş. ve yanında bulunan arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Daha sonra kazanın olduğu bölgeden kamera kaydı araştıran sürücü A.Ş. rengini belirlediği aracı adeta dedektif gibi iz sürerek Manavgat Sanayi Sitesi'nde bulunan tüm kaporta ve boyacıları tek tek dolaştı. Kazaya karıştığını tahmin ettiği aracı Sanayi Camii yakınlarında plakaları sökülmüş halde buldu.Otomobil sahibinin haber vermesi üzerine sanayi sitesine gelen polis ekipleri, araçla ilgili gerekli inceleme ve bilgileri aldıktan ve araç sahibine telefonla ulaşarak Cumhuriyet Polis Karakoluna gelmesini söyledikten sonra diğer araç sürücüsüyle birlikte polis merkezine döndü.Araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı, Pazar günü saat 15.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde kavşakta kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra caddeye çıktıklarını, bu sırada İmam Hatip Lisesi tarafından gelen plakasının sadece 46 rakamını okuyabildikleri beyaz şahinin kırmızı ışıkta geçerek kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını, kendilerine çarpan aracı arayıp sanayide bulduklarını söyledi.