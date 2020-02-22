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Aracına çarpıp kaçan kamyoneti, tırıyla ara sokaklarda kovaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tır sürücüsü, aracına arkadan çarptıktan sonra kaçan kamyoneti, 15 metrelik tırıyla ara sokaklarda kovalayıp yakaladı.

22.02.2020 04:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 04:28
'nın ilçesinde bir tır sürücüsü, aracına arkadan çarptıktan sonra kaçan kamyoneti, 15 metrelik tırıyla ara sokaklarda kovalayıp yakaladı.
Hatay Samandağ'dan aldığı yükü İzmir'e götüren Mahmut Kerimoğlu (54) idaresindeki 63 NB 567 plakalı tıra, Turgutlu ilçesi girişi yeni garaj kavşağı trafik ışıklarında beklerken, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 TY 280 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
Kazaya bakmak için aracından inen Kerimoğlu, tırına çarpan kamyonetin uzaklaştığını gördü. Tırı ile şehir içine girip aracı izleyen Kerimoğlu, 20 dakikalık takip sonucu kamyonetin önünü kesti.
Kamyonet sürücüsü aracını bırakıp kaçarken, Kerimoğlu durumu polise bildirdi. Kazayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı.
Aracına çarpıp kaçan kamyoneti, tırıyla ara sokaklarda kovaladı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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