Aracında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde tırda gümrük sırası beklerken fenalaşan Romanya
uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy
Gümrük Müdürlüğü'nde gümrük sırası bekleyen Rumanya uyruklu Mihaita Lonescu (60) tırın içinde fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Lonescu, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Romanya,Tekirdağ,Çerkezköy
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:38