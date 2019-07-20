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Aracında hırsız var sandı, "ayı" çıktı

ABD'de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.

20.07.2019 21:32

ABD'de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen sesler üzerine uyandı. Kardeşine polisi aramasını söyleyen adam yavaşça aracın yanına gitti. Araçta hırsız olduğunu düşünen adam, araca yaklaştı, kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü. Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı. Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.

Aracında hırsız var sandı, ayı çıktı
Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Güncel

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