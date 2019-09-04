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Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti

Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybettiİSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü, hayatını kaybetti.

04.09.2019 21:23
Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti
İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü, hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurmuş ve yaşanan tartışma sonrasında kurşun yağmuruna tutulmuştu. Göğsünden ve bacağından yaralanan Derviş Beyhan sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Derviş Beyhan'ın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerinin ise saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti

Sultangazi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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