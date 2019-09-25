Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı

Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı Polis tek tek sürücüleri durdurup uyardıBURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

25.09.2019 13:47
Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı
Polis tek tek sürücüleri durdurup uyardı
BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.
Burs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sürücüleri uyarmak için görev başındaydı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün şubelerden personellerin katıldığı uygulamada ekipler farklı noktalarda kontrol noktaları oluşturarak ticari ve özel araç sürücülerini yeni uygulanacak yasayla ilgili uyardı. Artık araçlarında sigara içemeyecek sürücülerin yasaya tepkileri ise değişti. Kimi sürücüler yasayı yerinde bulurken, kimileri ise uzun yol sürücüleri için bunun son derece zor olacağını söyledi. Uygulamalar gün boyu Türkiye'nin 81 ilinde devam edecek. Sigara içenlere Kabahatler Kanununa göre ceza yazılıyor.
Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı

Recep Tayyip Erdoğan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:24 Ahırda çıkan yangın korkuttu
16:23 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
16:20 Vatandaşları sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandıran sahte profesör tutuklandı
16:17 Sürücülere arabada sigara içme cezası
16:13 Sürücülere arabada sigara içme cezası
16:09 İstanbul'daki "Dumansız Araç" uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdı
16:09 Başkasının kimliğiyle kredi çekmek isteyenin yanında bulunan serbest bırakıldı