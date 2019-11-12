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Aracında tabancayla intihar etti

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Aycan Y., (35) hafif ticari aracının içinde tabancayla yaşamına son verdi.

12.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:36Aracında tabancayla intihar etti

MANİSA'nın ilçesinde, Aycan Y., (35) hafif ticari aracının içinde tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki boş arsada meydana geldi. Yakınlarının telefonla ulaşamadığı evli ve 1 çocuk babası Aycan Y., mesai arkadaşları tarafından aranmaya başladı. Aycan Y.'nin 35 TYM 90 plakalı hafif ticari aracı iş yerinin yakınındaki boş arsada bulundu. Aracın başına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aycan Y.'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede, Aycan Y.'nin başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Aycan Y.'nin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Şehzadeler, Güncel

Kaynak: DHA

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