Haberler» Güncel» Haber

Aracında ve üzerine 5 kilo bonzai bulunan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

20.07.2019 14:29 Aracında ve üzerine 5 kilo bonzai bulunan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:27   Asker uğurlama yemeğinden zehirlenen 38 kişi taburcu edildi
15:27   Şehit Binbaşı Zafer Akkuş,memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
15:27   Şehit Yasin Baran'ın ailesine şehadet belgesi verildi
15:26   Düzce'de sel sonrası arama çalışmaları devam ediyor
15:26   Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı
15:26   ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KALDIRIMDAKİ KADINI HAYATTA TUTABİLME SEFERBERLİĞİ
15:26   Tunceli'de ekipler zehirlenen inekler için seferber oldu