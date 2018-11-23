Aracından ve Evinden 105 Adet Ecstasy Hap Çıkan Sanık Beraat Etti

Kastamonu
'da aracından ve ikametinden 105 adet ecstasy hap çıkan sanık, uyuşturucu ticareti suçundan beraat etti.
Kastamonu'da geçtiğimiz yıl emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda aracından ve ikametinden 105 adet ecstasy adında uyuşturucu hap çıkan sanık Ş.A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı.
Duruşmada savunma yapan Ş.A., İstanbul
'dan 100 adet ecstasy hap satın aldığını belirterek, "Bu haplardan günde 2-3 adet kullanıyordum. Bir ara birkaç günlük için arkadaşımın evinde kaldım. Bu sırada benden izinsiz olarak ev arkadaşım hapları almış. Ben, kimseye hap satmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şu anda uyuşturucu kullanımını bıraktım, pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle sanık Ş.A.'yı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat ettirdi. - KASTAMONU