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Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı

Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan genç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

23.10.2019 14:46Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı
Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan genç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine sürdüğü için polis tarafından gözaltına alınan İ.D. (18), emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
"Kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.D, adli kontrol kararıyla salıverildi.
"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle 343 lira idari para cezası verilen İ.D'nin ehliyetine ve aracına geçici olarak el konulduğu öğrenildi.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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