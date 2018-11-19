19 Kasım 2018, 10:41
»»

Aracını Durdurup Kazazedelerle İlgilendi

Aracını Durdurup Kazazedelerle İlgilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek yaralılarla ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek yaralılarla ilgilendi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni ve Burdur Valiliğini ziyaretinin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 4 yaralıya 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Makam aracını durduran Yıldırım, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alıp, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

(İHA) Türkiye,Binali Yıldırım,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:41