Haberler » 3. Sayfa » Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Haberler

Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen tırın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

26.12.2019 03:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 03:06 Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi
'nın ilçesi TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen tırın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Cılız (32) 33 CVN 24 plakalı özel bir firmaya ait oto kurtarıcısı ile İstanbul'dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin'e götürmek için yola çıktı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Enes Cılız, çekiciye bağlı otomobil yüklü römorkun tekerinin patladığını fark etti. Cılız, patlayan lastiği kontrol etmek için aracı durdurdu. Araçtan inen Enes Cılız'a aynı yönden hızla gelen N.İ. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile Enes Cılız metrelerce sürüklenirken, tır demir bariyerlere çarparak durabildi.

Tırın metrelerce sürüklediği sürücü hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cılız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Cılız hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cılız'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü. Tır sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

03:14   Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi - Haberler
03:05   Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı - Haberler
03:01   Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Haberler
02:41   Malkara'da aynı saatte 2 ayrı kaza - Haberler
01:44   Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri - Haberler
01:09   Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Haberler
00:43   Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Haberler
00:25   Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti - Haberler
00:25   Netanyahu roket sirenleri nedeniyle mitingine ara verdi - Haberler
23:31   Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Haberler
26.12.2019 03:40:43