Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

30.09.2019 10:42Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü
Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi. Yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Etem Y., 27 AJU 56 plakalı aracını 34 Sokak'a park etmek için geri sürmeye başladı. Bu sırada sokakta oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:39 Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi
16:39 Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi
16:34 Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
16:34 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
16:34 İTÜ'lü genci öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
16:33 Antalya'da şüpheli valiz
16:27 Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı