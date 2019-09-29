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20 yaşındaki gencin, gelin arabası yaptırdığı aracının altında cesedi bulundu

Gaziantep'te, bir arkadaşının nikah merasimine katılan 20 yaşındaki genç, gelin arabası yaptığı aracının altında sabah saatlerinde ölü bulundu.

29.09.2019 14:23

Gaziantep'te, 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, arkadaşının nikah töreni için otomobilini gelin arabası yaptırdı. Talihsiz gencin, sabah saatlerinde otomobilin altında cansız bedeni bulundu.

GENCİN CANSIZ BEDENİ, ARACIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde Deliktepe mesire alanında park halindeki 27 B 6910 plakalı otomobilin sahibi 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, sabah aracın altında ölü olarak bulundu. Genci gören mesire alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından ceset aracın altından çıkarıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Gencin cesedi, önce Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölüm sebebi araştırılan Demirbaş'ın olaydan bir gün önce bir arkadaşının nikah törenine katıldığı ve aracını gelin aracı yaptığı öğrenildi. Mehmet Demirbaş'a nikahtan sonra ise bir daha ulaşılamadığı belirtildi.

Otopsinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

20 yaşındaki gencin, gelin arabası yaptırdığı aracının altında cesedi bulundu

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
SEREN CANJ:Son yılarda genç erkek cinayetleri çok oluyor ve dahada çok fazla duyacaz
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