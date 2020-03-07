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Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı

Elazığ'da bir kişi, 178 bin TL'ye satışa çıkardığı otomobilinin fotoğraflarını kopyalayıp başka bir sitede farklı birinin 135 bin TL'ye satmaya çalıştığını fark edince hem şok oldu hem de soluğu savcılıkta aldı.

07.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:26

'da ikamet eden 1 çocuk babası Yunus Ataş, kullandığı aracını 178 bin TL karşılığında satmak için bir sitede ilana koydu. Ataş'ı arayan bir kişi, aracın farklı bir sitede 135 bin TL karşılığında satışa sunulduğunu söyledi. Bu durum karşısında şok olan Ataş, siteye girerek farklı bir kişinin aracının fotoğraflarını kopyalayarak sahtekarlık yaptığını gördü. Durumu anlayan Ataş üzerindeki şoku atarak hemen savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Savcılığa giden Ataş, ayrıca aynı şahsın başka birinin aracını kullanarak bir kişiyi daha dolandırdığını öğrendi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Kendi aracını ilana koyarak satışa sunduğunu ancak başka birilerinin de farklı bir ilan sitesinde kendi aracını satışa koyduğunu öğrendiğini belirten araç sahibi Yunus Ataş, "Vatandaşlarımızdan biri beni arayarak senin koyduğun sitenin dışında farklı bir yerde daha uygun bir fiyata satıldığını belirtti. Bende takip ederek gördüm. Bu konuda bugün savcılığa suç duyurusunda bulundum. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için dikkat ve takip etmelerini rica ediyorum. 2 gün önce biri beni arayarak aracımı almak istediğini belirterek bilgilerini benden istedi bende kendisine aracımın plakasının açık olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirttim. Daha sonra araç hakkında çok detaylı bilgi isteyince aracım üzerinden farklı işler yapacağını düşündüğüm için vermedim. Benim yayınladığım siteden araç bilgilerini alarak farklı bir sitede ilana koymuş" dedi.

"İNSANLARI DOLANDIRMAK İÇİN YAPIYOR"

Kendisiyle mesajlaşan kişiden şüphelenip fotoğrafını aldığını aktaran Ataş, "Yetkililerden bu konuyla alakalı olmalarını rica ediyorum. Buna kısa zamanda müdahale edilmezse bayağı bir insanın canı yanacakmış gibi görünüyor. Ben aracımı 178 bin TL'ye satışa koydum karşı tarafta 135 bin TL isteyerek acil yazmış belli ki insanları dolandırmak için yapıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı

Elazığ, 3. Sayfa, Ekonomi

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
SIRADAN BİR VATANDAŞ:Sıfırı 115000 TL ??
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DİKKAT:Bu insanlar genellikle şöyle numara yapıyor,aracı piyasadan çok ucuza yazıyorlar ve herkes araba uygun olduğu için almak istiyor. Şehir dışındaki insanlara kaporta yatırırsanız aracı başka birine satmam diyorlar,almak isteyen vatandaş da kapora yatırıyor..ancak parayı kendi isteğinizle yatırdığınız için genelde hak iddia edemiyorsunuz.dikkat edin..
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REİS:Bu kadarda acımasız olmayın be abi 178 bin TL nedir sanki passat satıyo
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ALİ VELİ:Dusterımı 178000 Tl ye satıyor çüş
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ADINIZI YAZIN:dacıa lar ne zaman 178 binlira oldu asıl dolandırıcı sensin piyasayı mahfettiniz
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7.03.2020 11:33:36