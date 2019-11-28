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Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu

Antalya'da eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu. Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın, arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attığı kaydedildi.

28.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:49

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Eren D.'nin (30)arkadaşlarına intihar edeceğine dair mesaj attığı kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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