Haberler » Güncel » Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar - Haber

Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar

ADANA'da çiftçi Vedat K.'nin (66), tarla almak için bankadan çekip kamyonetinin arka koltuğuna koyduğu 450 bin TL parası, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

09.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:22Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar

ADANA'da çiftçi Vedat K.'nin (66), tarla almak için bankadan çekip kamyonetinin arka koltuğuna koyduğu 450 bin TL parası, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.Olay, ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evinden çıkan Vedat K., tarla satın almak için bir bankadaki hesabından 450 bin lira para çekti. Tarla sahibiyle pazarlık yapmak için kent merkezine gelen Vedat K. aracını otoparka park etti. Bu sırada para dolu çantayı aracın arka koltuğunda bırakan Vedat K., tarla sahibinin yanına gitti. Tarla sahibi ile anlaştıktan sonra parayı almak için aracına dönen Vedat K. aracının sağ arka camının kırıldığını ve koltuktaki paranın çalındığı fark etti. Vedat K. durumu polise verdi. Olay yerine gelen ekipler, otoparkın güvenlik kameralarını inceleyerek parayı çalan kişilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Kuruköprü, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42  "Yeşilyurt, Kaliteli Ulaşım Ağıyla Büyüyor" - Haber
14:42  "Coğrafi İşaret Tescili, Bolu Balının ve Yörenin Rekabet Gücünü Arttırıyor" projesi - Haber
14:42  BM Libya Özel Temsilcisi Selame ateşkes çağrısından memnun - Haber
14:42  Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü yangında 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi - Haber
14:38  Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
9.01.2020 14:47:33