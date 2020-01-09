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Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Yozgat'ta bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giden ve el frenini çekmediği için park ettiği otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:04Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu
'ta bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giden ve el frenini çekmediği için park ettiği otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobili ile Yozgat merkez Köseoğlu Mahallesinde bulunan bir petrol istasyonunun araç yıkama bölümüne giden ve otomobilinden el frenini çekmeden park edip inen sürücü, bir anda otomobilinin geri geri gittiğini gördü. Otomobilinin peşinden metrelerce koşan sürücü, otomobili durdurmayı başarmadı. Otomobil Yozgat şehir merkezinden geçen E- 88 karayolu refüjüne kadar yaklaşık 50 metre geri geri gitti. Otomobil refüje çarparak durabildi. Anayolda o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması olası bir kazayı önledi. Otomobil sürücüsü yolun ortasında duran aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Onlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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