Kağıthane'de bir kişi aracının lastiğini değiştirirken çöken istinat duvarının altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye şirketinde çalışan Ümit Sinop isimli vatandaş kamyonetini yol kenarına çekip lastiğini değiştirirken, yan tarafında bulunan gecekonduya ait istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Durumu gören vatandaşlar, beton parçalarını kaldırmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı, Sinop'u tedavi edilmesi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Ümit Sinop'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili polis inceleme başlatırken ilk belirlemelere göre çökmenin gecekonduya ait sac barikatın rüzgar nedeniyle istinat duvarına devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA