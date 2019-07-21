Haberler» Güncel» Haber

Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bursa'da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.07.2019 15:30
Bursa'da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Mağazadan aldığı yeni yatağı biran önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi. Kapalı kamyonetin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu. Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.
(Seyfettin Aras/İHA) Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:15   Bahçeli: "HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür"
17:15   Antalya'da şüpheli ölüm
17:14   Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi
17:14   4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
17:14   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI
17:13   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "90 bin camiyi nasıl mektep haline getiririz, bunun gayreti...
17:13   "Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil" - LINZ