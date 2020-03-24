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Aracının üzerine tabut bağlayarak koronavirüse dikkat çekmeye çalıştı, para cezası uygulandı

BOLU'da Murat Çalık (32), koronavirüse karşı yapılan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi.

24.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
Aracının üzerine tabut bağlayarak koronavirüse dikkat çekmeye çalıştı, para cezası uygulandı

BOLU'da Murat Çalık (32), koronavirüse karşı yapılan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. İfade vermek üzere emniyete çağrılan Çalık'a yüksek ses nedeniyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi.

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu 'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Aracının üzerine tabut koyan Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, 'Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' yazısı yer aldı. Kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla Murat Çalık'ın aracı polis ekiplerince Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobilden yüksek sesle yaptığı sela nedeniyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak emniyete götürüldü. Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade eden Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bolu, Güncel

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