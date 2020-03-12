Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti
Karabük'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.
12.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:11
Karabük 'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Eskipazar Karayolu Cumayanı Köyü mevki'inde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Karabük istikametine seyir halindeyken kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan yaralanırken, sürücü eşeği ölüme terk edip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilen hayvan ayağa kalkmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. - KARABÜK
Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Eskipazar Karayolu Cumayanı Köyü mevki'inde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Karabük istikametine seyir halindeyken kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan yaralanırken, sürücü eşeği ölüme terk edip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilen hayvan ayağa kalkmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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