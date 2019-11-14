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Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı sırada annesine çarptı.

14.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:40Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi
'ın ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı sırada annesine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, M.M. idaresindeki 34 TN 7514 plakalı araçla geri geri manevra yaptığı sırada annesi Nazmiye M.'ye çarptı. Aracın altında kalan şoförün annesi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Nazmiye M. olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren M.M. karakola götürülürken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Nazmiye M. gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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