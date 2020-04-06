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Aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü

Aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü Sivas'ta otomobil sürücüsü aracıyla köprün altında geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü Sivas'ta otomobil sürücüsü aracıyla köprün altında geçtiği esnada otomobilin üzerine su...

06.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:53
Aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü
Sivas 'ta otomobil sürücüsü aracıyla köprün altında geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü
SİVAS - Sivas'ta otomobil sürücüsü aracıyla köprün altında geçtiği esnada otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Bağdat caddesi üzerinde bulunan Halil Rıfat Paşa Köprülü kavşağında meydana geldi. T.C. idaresindeki 58 NP 756plakalı otomobil köprü altından geçtiği esnada üzerine su tahliye borusu düştü. Aracının üzerine düşen borunun şokuyla aracından inen şoför, köprü altında bulunan su tahliye borusunun patladığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak durumu Sivas belediyesi temizlik ve Karayolları ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri borunun parçalarını yol üzerinden temizledi. Araçta maddi hasar oluşurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, 3. Sayfa

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Aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilinin üzerine su tahliye borusu düştü
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