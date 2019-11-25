Haberler » 3. Sayfa » Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere 'şehir dışındayım' dedi - Haber

Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere "şehir dışındayım" dedi

Karabük'te yoldan çıkan panelvan bir minibüs 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

25.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:10Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere
'te yoldan çıkan panelvan bir minibüs 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüye telefonla ulaşan polis ekipleri, şahsın verdiği "Şehir dışındayım" cevabı ile şaşkına döndü.

Kaza, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu tahmin edilen Ali T. idaresindeki 78 AC 699 plakalı panelvan minibüsü yoldan çıktı. Kaldırıma çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrilen araç ağaçlara çarparak durdu. Bu sıra aracın şarampole yuvarlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ile 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler araçta ve çevrede kimseye ulaşamadı. Uzun sürede bölgede arama yapan ekipler, kimseye bulamayınca aracın sürücüsüne telefonla ulaştı. Ali T. kendisini arayan polislere "Gerede'deyim. Kazadan haberim yok" diyerek telefonu kapattı.

Bu sırada kaza yerine Ali T.'nin yakınları ile arkadaşları geldi. Arkadaşlarından Erdal Telli, Ali T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Gerede'de olduğunu söylediğini belirtti. ekipleri ise Ali T.'nin alkollü olduğundan kaza yaptıktan sonra kaçtığı ihtimali üzerinde durarak, Erdal Telli'yi ifadesi alınmak üzere karakola getirdi.

Polis ekiplerinin inceleme ve çalışmaları sonrası araç vinç yardımıyla şarampolden çıkarak otopark çekilirken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:25 Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçıp polislere şehir dışındayım dedi
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
00:14 Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı
00:05 Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere "şehir dışındayım" dedi
23:50 Kocaeli'de iki kişinin tartışması kanlı bitti
23:48 Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:28:08