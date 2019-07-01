Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı

Seyir halindeki bir sürücünün Tesla Model X marka aracının şoför koltuğunda uzandığı anları görenler neye uğradığını şaşırdı. Trafikte yaşanan bu akılalmaz görüntü başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİKTEKİ RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde Tesla Model X aracıyla seyir halinde olan sürücünün şoför koltuğunu yatırıp uzanarak ilerlemesi büyük şaşkınlık yarattı. Sürücünün aracı otomatik pilotta kullandığı tahmin edilirken trafikteki bu ilginç anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Haber7 WhatsApp ihbar hattına gelen videoyla ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından da paylaşıldı.