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Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücünün cesedi, 1 gün sonra bulunabildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Ovacık köyünde 80 metrelik uçuruma yuvarlanan araç, 1 gün sonra köylüler tarafından bulundu.

23.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:01Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücünün cesedi, 1 gün sonra bulunabildi
'nun ilçesinde köyünde 80 metrelik uçuruma yuvarlanan araç, 1 gün sonra köylüler tarafından bulundu. Yapılan incelemede aracın sürücüsünün öldüğü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, iddialara göre Hayri Ünlü idaresindeki otomobil, Cide ilçesine bağlı Ovacık köyü Efendi mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir süre sonra Hayri Ünlü'nün yakınları ulaşamayınca jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine arama çalışması yapan jandarma ekipleri, köylülerin yoldan geçtiği sırada fark ettiği kazayla ilgili incelemede bulunmak üzere Cide'nin Ovacık köyüne gitti. Yapılan incelemede uçuruma yuvarlanan araçtan fırladığı düşünülen sürücünün Hayri Ünlü olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. 1 gün sonra uçurumda cesedi bulunan Hayri Ünlü'nün cenazesinin çıkartılması için ekipler seferber oldu. Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri, 100 metrelik uçuruma ip sallandırarak güvenli bir şekilde indi. Cesette yapılan incelemenin ardından Hayri Ünlü'nün cenazesi, uzun uğraşlar ve büyük güçlükle uçurumdan çıkartılabildi. Cenaze aracına konulan Hayri Ünlü'nün cenazesi Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Cenazenin çıkartılmasının ardından jandarma ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Ovacık, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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