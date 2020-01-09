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ARAÇLA ASFALT ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı.

09.01.2020 06:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:40ARAÇLA ASFALT ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05: 30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.

POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan minibüs

-Minibüsün içerisinden sıkışan sürücü

-Polis ekiplerinin aracı kaldırması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

- ekiplerinin çalışması

-Sürücünün sedyeye alınarak ambulansa taşınması

-Oluşan trafik

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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