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Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı.

10.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:40Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

BİNGÖL'ün ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı. Karlıova'ya bağlı Sakaören Köyü'ndeki okulda görev yapan 5 öğretmen, ders bitiminde bindikleri taksiyle ilçe merkezine gitmek istedi. Ancak taksi kara saplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan öğretmenlerin yardımına Sakaören Köyü sakinleri yetişti. Köylüler, kara saplanan aracı kurtarıp, 2 saat mahsur kalan öğretmenlerin ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.



Karlıova, Güncel

Kaynak: DHA

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