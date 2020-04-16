Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı.
16.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Sokakları dolaşıp, müzik yayını yapan Alanya Belediyesi çalışanlarına, ambulanstaki sağlıkçılar da katıldı. Araçtan inen sağlık görevlileri, sokakta oyun havası eşliğinde oynadı. Bu zor süreçte yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, belediyenin etkinliğiyle moral buldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel