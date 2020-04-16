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Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı.

16.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı. Alanyalılar, balkonlardan müziğe eşlik ederken, ambulanstaki sağlıkçılar da araçtan inip, sokakta oynadı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya 'da yaşayanlar, 'evde kal' çağrılarına uyarken, Alanya'da belediye tarafından halka moral verilmek istendi. Dün akşam seyyar araçla sokak sokak gezerek, müzik yayını yapan belediye çalışanları, evlerinde kalanları eğlendirdi. Balkonlarına çıkanlar da tempo tutup, oynayarak, müziklere eşlik etti.

Sokakları dolaşıp, müzik yayını yapan Alanya Belediyesi çalışanlarına, ambulanstaki sağlıkçılar da katıldı. Araçtan inen sağlık görevlileri, sokakta oyun havası eşliğinde oynadı. Bu zor süreçte yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, belediyenin etkinliğiyle moral buldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel
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