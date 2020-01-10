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Araçlar Botan Çayı'nda mahsur kaldı

Siirt'te Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan traktör ve pikap, suda mahsur kaldı.

10.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:12Araçlar Botan Çayı'nda mahsur kaldı
'te Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan traktör ve pikap, suda mahsur kaldı. Traktörün üzerine çıkan sürücü, yoldan geçen kamyon tarafından kurtarılırken, pikap ise vatandaşlar tarafından atılan halatla sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay'ında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile pikap, Botan Çayı'ndan geçmek istedi. Her iki araç da suda bir süre ilerledikten sonra mahsur kaldı. Çayda mahsur kalan sürücü, traktörün üzerine çıkıp vatandaşlardan yardım istedi. Traktör sürücüsü sudan geçmekte olan kamyon sürücüsü tarafından kurtarılırken, pikap ise vatandaşlarca atılan halat yardımı ile sudan çıkarıldı. - SİİRT

Botan Çayı, Siirt, Çay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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