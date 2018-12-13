Araçlar Buzda Dans Etti, Sürücülerin İmdadına Diğer Sürücüler Yetişti

13 Aralık 2018 Perşembe 11:34



13 Aralık 2018 Perşembe 11:34

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İstanbul istikameti karayolunda sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Araçlar yollarda kalırken, karayolunda ise uzun kuyruklar oluştu.Zonguldak'ın yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve bu sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi. Zonguldak-İstanbul karayolu Terziler köyü istikametindeki rampada buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı.Yük taşıyan tırların yolda kalması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, Zonguldak istikametinden gelen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir kilometrelik kuyruğun ardından vatandaşlar tuzlama çalışması için karayolları ekiplerini bekledi. Trafik polisleri de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi. Yolda kalan tır sürücüleri otomobillerin sürücülerine yardım etti.Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından karayolları ekipleri bölgeye gelerek tuzlama çalışmasına başladı. Yolun açılmasının ardından sürücüler yollarına devam etti. - ZONGULDAK