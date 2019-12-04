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Araçlar için kışlık bakım uyarısı

Kış mevsimine girilmesiyle oto sanayilerde 'kışlık bakım' telaşı başladı.

04.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13Araçlar için kışlık bakım uyarısı
Kış mevsimine girilmesiyle oto sanayilerde 'kışlık bakım' telaşı başladı. Araçlarda motor bakımın önemine dikkat çekilirken, kış lastiklerinin takılması ve antifiriz dolumlarının da uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Oto tamir ustaları, mevsimin değişmesiyle sertleşen hava ve yol şartlarından dolayı araç bakımlarının yapılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Ustalar, rutin bakımların yanı sıra kış mevsimine girerken antifiriz işleminin yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Kış mevsimine girerken araçlara antifiriz koymanın önemine dikkat çeken oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, "Kış mevsimine girerken araçlara antifriz koyulması gerekiyor. Antifirz koydurmak maliyetli bir işlem değildir, ortalama 200 TL fiyatı var. Antifiriz koyulmadığı takdirde çok daha fazla masraf çıkabilir. Hava sıfır derecenin altına düştüğü zaman su da donma yapar, araçtaki su donma yaptığında aracın bazı aksanlarında sorunlar çıkar. Bu sebeple antifiriz koyulması güvenli sürüş açısından önemlidir. Aracın bakımları düzenli şekilde yapıldığı zaman motorun ömrü uzar. Filtreler zamanında değiştirildiğinde yakıt tasarrufu da sağlar" dedi.

Kış lastiği ile ilgili de konuşan Çatalbaş, "Ticari araçlar için kış lastiği zorunlu cezası da var. Ayrıca sadece ticari araçlar için değil hususi kullanılan araçlar da kış lastiği kullanmalı. Güvenli sürüş için mutlaka kış lastiği kullanılmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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