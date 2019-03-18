Araçlar tipide mahsur kaldı
ADIYAMAN - Adıyaman Sincik Malatya karayolunda tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı. Adıyaman'ın sincik ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan tipi ulaşımı etkiledi. Sincik Malatya Karayolunda yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığında etkili olan tipi nedeniyle yol ulaşımı aksattı.Sincik Malatya Karayolu üzerinde Arıkonak Köyü yakınlarında araçlar mahsur kaldı. Tipi nedeniyle araçlar ilerleyemeyince saatlerce yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 4 saat mahsur kalan 10'a yakın araç Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı.
Adıyaman, Malatya, Sincik, Yerel
Kaynak: İHA