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Araçlar trafiğe çıkmayınca Trakya'da "hava kirliliği yüzde 53 azaldı"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, araç trafiğinde yaşanan azalma sayesinde Trakya genelinde hava kirliliğinde yüzde 53 iyileşme görüldüğünü bildirdi.

11.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:34
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, araç trafiğinde yaşanan azalma sayesinde Trakya genelinde hava kirliliğinde yüzde 53 iyileşme görüldüğünü bildirdi.
Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde vatandaşların büyük oranda evlerinde kaldığını belirtti.
Bu durumun araç kullanımını önemli düzeyde düşürdüğünü ifade eden Tecer, "Araç trafiğinin azalması bölgemizdeki hava kalitesine de olumlu etki yapmıştır. Azot dioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler görülmeye başlandı. Bölgemizdeki Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy, Keşan ve Lüleburgaz hava kalitesi istasyonundan aldığımız verileri analiz ettiğimizde özellikle trafikten kaynaklandığını bildiğimiz hava kirletici olan azot dioksit, 11 Mart'tan itibaren azalma trendi göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Tecer, insanların özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren evlerinde kalmasıyla, havayı kirleten faktörlerin de azaldığını dile getirdi.
Bölgede hava kalitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Tecer, "7 hava kalitesi istasyonunun ortalaması 73,04 mikrogram olan konsatrsayon, nisanın ilk haftası 34,12 mikrogram seviyesine kadar düşmüştür. Bu dönemde hava kalitesinin bir göstergesi olan azot dioksit konsantrasyonlarında yüzde 53 oranında bir azalma yaşanmıştır." diye konuştu.
"Kent merkezlerinde yüzde 70'lere varan iyileşme oldu"
Tecer, herkesin alınan koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Hava kalitesindeki olumlu iyileşmeler Ergene havzasındaki 7 merkezde de kendini göstermiştir. Tüm kent merkezlerinde hava kalitesinde yüzde 70'lere varan iyileşme olmuştur. Trakya genelinde ortalama iyileşme ise yüzde 53 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hava kalitesindeki bu iyileşmelerin insan sağlığının korunmasına da katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Sağlık alanındaki etkilerini ilerleyen zamanlarda göreceğiz."
Tecer, geçmişte Trakya'da çocuk yaşlarda solunum yolu, astım ve akut bronşit rahatsızlıklarıyla ilgili hastanelere başvurularda bir artış yaşandığına dikkati çekti.
KOAH ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili risklerin yetişkin erkeklerde daha fazla tespit edildiğini vurgulayan Tecer, "Kadınların erkeklere göre daha riskli olduğu hastalık grupları da genellikle astım, akut bronşit ve solunum yolu hastalıkları olmuştur. Hava kirliliğine maruziyetten en çok kız çocuklar solunum sistemiyle ilgili tedavi görürken, çocuklar arasındaki astım riski erkek çocuklarda daha fazla tespit edilmiştir." dedi.
Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, hava kirliliğine atfedilen solunum ve kardiyovasküler hasta sayısının koronavirüs ile mücadele kapsamında alının "evde kal" tedbirleriyle azalacağını öngördüklerini vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu bilinç ve duyarlılıkla bu salgını en az acı ve kayıpla geride bırakacağız. Devlet ve millet olarak bu zor günlerin üstesinden hayatın pek çok alanında yeni bir tavır alarak, yeni bir yaşam tarzı benimseyerek, su, gıda gibi doğal kaynaklarımızı da koruyarak geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu. Araçlar trafiğe çıkmayınca Trakya’da ’hava kirliliği yüzde 53 azaldı’

Kaynak: AA

Etiketler: Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Araç, Güncel
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