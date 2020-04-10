Araçlara çarpan kamyonetinin kopan dorsesini olay yerinde bırakıp kaçtı

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki 2 araca çarptıktan sonra dorsesi kopan kamyonetin sürücüsü, dorseyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Emrullah Efendi 4. Ara Sokak'ta önce park halindeki bir otomobile, ardından tıra çarptı.

Kazada dorsesi kopan kamyonetin sürücüsü, dorseyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kamyonetin çarptığı araçlarda hasar oluştu.