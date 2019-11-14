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Araçlara kışlık bakım mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ta araç bakım ve tamir ustaları, kışlık bakımları geç kalınmadan yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.

14.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:56

Küçük Sanayi Sitesi'nde kış öncesi yoğunluk yaşanıyor. sahipleri özellikle buji sistemi, yağ ve antifriz değişimi gibi genel bakımlarını yaptırıyor.

"ZAMANINDA YAPMALARI GEREKİR"

20 yıldır oto tamir işi yapan Yahya Topal, şoförlerin çetin kışlar başlamadan araçlarının genel bakımlarını yaptırmalarını istedi. Sanayide kış yoğunluğunun başladığını da söyleyen Topal, "Araç sahiplerinin antifriz, buji sistemi ve genel motor bakımının yapılması gerek. Sürücülerin kış mevsiminde zorlanmamaları için araç bakımlarını zamanında yapmaları gerekir" dedi.

Araç sahipleri ise kış mevsiminde araçlarının yolda kalmaması için genel bakımlarını yaptırdıklarını söyledi.

Araçlara kışlık bakım mesaisi başladı

Kahramanmaraş, Araç, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


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