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Araçlara kışlık bakım mesaisi

Araçlara kışlık bakım mesaisi Sanayi esnafı, kışlık bakımları yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta araç bakım ve tamir ustaları, kışlık bakımları geç kalınmadan yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.

14.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:37Araçlara kışlık bakım mesaisi
Araçlara kışlık bakım mesaisi
Sanayi esnafı, kışlık bakımları yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı
KAHRAMANMARAŞ - 'ta araç bakım ve tamir ustaları, kışlık bakımları geç kalınmadan yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.
Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde kış öncesi yoğunluk yaşanıyor. Araç sahipleri özellikle buji sistemi, yağ ve antifriz değişimi gibi genel bakımlarını yaptırıyor.
20 yıldır oto tamir işi yapan Yahya Topal, şoförlerin çetin kışlar başlamadan araçlarının genel bakımlarını yaptırmalarını istedi. Sanayide kış yoğunluğunun başladığını da söyleyen Topal, "Araç sahiplerinin antifriz, buji sistemi ve genel motor bakımının yapılması gerek. Sürücülerin kış mevsiminde zorlanmamaları için araç bakımlarını zamanında yapmaları gerekir" dedi.
Araç sahipleri ise kış mevsiminde araçlarının yolda kalmaması için genel bakımlarını yaptırdıklarını söyledi.

Kahramanmaraş, Araç, Yerel

Kaynak: İHA

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