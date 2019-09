Araçlara üç boyut teknolojisi geliyor

CARMEDYA.COM - Continental ve Leia'nın geliştirdiği Lightfield teknolojisi, araçtaki yolcular için gözlüksüz bir 3D deneyimi sunuyor.







Ekranın önünde kırmızı renkte parlayan bir dur işareti, navigasyon sisteminde görünen sıra sıra evler, araç üreticisinin logosunun gösterge tablosunun önünde havada dönmesi gibi üç boyutlu efektlerle, Continental araçlardaki görüntü teknolojisinde devrim yapmayı hedefliyor.



Continental, araçlara üç boyutlu görüntüyü daha önce görülmemiş kalitede taşımak için Silikon Vadisi şirketi Leia Inc. ile iş birliğine gitti. Bu yenilikçi kokpit çözümünün adı Natural 3D Lightfield Instrument Cluster yani Doğal 3D Işık Sahası Aygıt Kümesi.



Lightfield ekranlar, yalnızca 3D derinliğin rahat algılanmasını değil, aynı zamanda vurguların, parıltıların ve diğer karmaşık ışık efektlerinin oluşturulmasını sağlayan yeni nesil ortamlar sunuyor. Teknoloji, sürücünün araçla etkileşiminin daha rahat ve sezgisel hale gelmesini sağlayarak bilgilerin sürücüye gerçek zamanlı ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlıyor. Ayrıca ön ve arka koltuklardaki yolcuların 3D deneyimini sürücü ile paylaşmalarına olanak tanıyor.



"Konfor ve güvenlikte yeni bir boyut"



Yeni Lightfield kokpiti, otomotiv taşıtlarındaki insan-makine etkileşiminin tasarımında evrimsel bir adım olarak öne çıkıyor. Continental Aygıtlar & Sürücü HMI İşletme Birimi Başkanı Dr. Frank Rabe bu teknoloji ile ilgili olarak şunları söyledi: "Günümüzün otomotiv endüstrisindeki en büyük zorluklarından biri insan-makine etkileşimi için akıllı konseptler geliştirmek, sürücü deneyimini zenginleştiren ve sürücünün yolla ilgili dikkati dağılmadan araçla basit ve etkili bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan çözümler yaratmak. Yeni Lightfield ekranı araca sadece üç boyutlu görüntüyü en yüksek kalitede sunmuyor bu yenilikçi teknoloji aynı zamanda yeni bir konfor ve güvenlik boyutu da yaratıyor. Buna ek olarak, çözümümüz her araç üreticisine, müşteriler için sürücü deneyimini geliştirme ve tasarım için özelleştirilmiş kapsamlar sayesinde kendilerini rakiplerinden farklılaştırma imkanı sunuyor."



Yeni sistemin 2022 yılına kadar seri üretiminin başlaması planlanıyor. Otomatik sürüşle birlikte, sürücünün görüntülü arama, internette gezinme veya program ve film izleme gibi diğer etkinliklere katılması daha da kolaylaşacak. Leia Inc.'in kurucu ortağı ve CEO'su David Fattal ise şu bilgileri paylaştı: "Otomobil, mobil dünyanın artık yeni bir safhası konuma geldi. Bize göre otomobil, çevresi hakkında 3D farkındalığına sahip bir akıllı telefonun daha büyük, daha etkileyici bir sürümü. Büyüyen Lightfield ekosistemini sürükleyici oyun, video yayını, sosyal paylaşım ve hatta e-ticaret gibi alanlara taşımak için çok uygun bir yer."



İçeriği araç içi görsel konfor için özel olarak tasarlanmış geniş bir ekranda görselleştirmek, birinin akıllı telefonunu kullanmaktan çok daha keyifli ve eğlenceli bir deneyim sunacaktır. Ayrıca, bu ortaklık, görüntülü görüşme veya artırılmış gerçeklik işlevleri için dahili veya harici kamera sistemlerinden yararlanmak için bir fırsat da sunacak.







3D Lightfield içeriği araçtaki herkes tarafından görülebiliyor



Continental'in doğal 3D ekranı için kullanılan Leia'nın Lightfield teknolojisi, bir kafa izleme kamerasına ihtiyaç duymuyor. Bu da pratik ve elbette düşük maliyetli bir avantaj sunuyor. Dahası, ön ve arka koltuklardaki yolcular da aynı 3D görüntüyü oturdukları konumlardan açıkça görebiliyorlar. Bu daha önce mümkün olmayan bir şeydi. Ayrıca yeni sistemin kalitesinde, önceki 3D yöntemlerle karşılaştırıldığında başka bir dönüm noktası daha var. Lightfield ekranı tarafından üretilen 3D görüntü, aynı nesnenin sekiz bakış açısından oluşuyor.



Lightfield ekranında bakış açısı her yolcunun konumuna göre değişiyor ve bu şekilde olağanüstü ve benzersiz doğal bir bilgi gösterimi sunuluyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Continental Ekran Çözümleri Ürün Müdürü Kai Hohmann, "Lightfield sayesinde tamamen yeni bir 3D görüntü ekranı elde ediyoruz. Nano yapılı yeni geliştirilen ışık iletkeni kalite için şarttır. Işığı kırmıyoruz, gereken optimum 3D efektini elde etmek için onu tam olarak büküyor ve yönlendiriyoruz. Sadece bu teknoloji sayesinde bile, aracın içinde sürekli artan konfor ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak mümkün." dedi.



Continental şu an araçlarda kullanılmak üzere Leia'nın teknolojisini uyarlıyor. Yakın zamana kadar, gözlüksüz bir 3D efekti elde etmek için paralaks engelleri veya mercekli teknikler kullanılırdı. Işığı özel bir engelleme veya kırma yöntemiyle 3D efekti elde edilirdi. Özellikle paralaks bariyer sistemleri, 3D görünümlerini gözlemcinin tam kafa pozisyonuna göre ayarlamak için bir kafa izleme sistemi gerektirerek sadece tek bir kullanıcıya yönelik uygulama sunar. Ayrıca sürücü, yardımcı sürücü ve arka yolcu için tasarlanmış çok kullanıcılı bir uygulamada algılanan görüntü kalitesini ve ışık çıktısının etkinliğini de olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Otomotiv endüstrisinde, özellikle bilgi gösterme için en yüksek kalite zorunlu. Continental'in Leia'nın DLB™ (Difraktif Işık Sahası Arkadan Aydınlatma) teknolojisini içeren yeni 3D Lightfield uygulaması, geleneksel 3D ekranların üzerinde işlevler sunuyor ve güneş ışığı doğrudan üzerine geldiğinde bile kristal berraklığında bir görüntüye izin veriyor.



Silikon Vadisi'nde nano-teknolojinin kullanımı



Doğal 3D Işık Sahası Aygıt Kümesi teknolojisinin sunduğu görüntü ve yarattığı hissinin yanı sıra çözünürlük kalitesi de geleneksel 3D ekranlardan çok daha yüksek. Bu, yeni geliştirilen bir teknoloji olan Difraktif Işık Sahası Arkadan Aydınlatma sayesinde sağlanıyor, böylelikle kırınım ızgarası ve nano-yapılara sahip ışık iletkenleri, ekran paneli altında hassas bir ışık difraksiyonu yaratıyor. Böylece doğal bir 3D efekti oluşur. Bu ışık alanı modülü, piyasada satılan ekranlara kolayca entegre edilebiliyor.



Leia Inc.'in Kurucu Ortağı ve CTO'su Zhen Peng Leia şunları söylüyor:



"Geçen yıl teknolojimizin ticarileşmesine ve büyük ölçekli seri üretimine imkan veren nano üretim süreci geliştirdik. Son beş yılda, yüksek litografiyi, yüksek verim ve rekabetçi maliyetle, HP'nin de tecrübelerden faydalanarak ve şirket içi geliştirmeye devam ederek geniş ölçekli bir kesime ulaştırmak için köprü oluşturduk. Şimdi o eşsiz kapasiteyi otomotivin güvenlik standartlarına ve maliyet rekabetçiliğine uyacak şekilde daha da artıracağız."



Leia'nın Lightfield teknolojisi, ABD'de AT&T ve Verizon operatörlerinin akıllı telefon ekranlarıyla ticari tanıtımını yaptı. Tüketiciler oyun oynamanın, film izlemenin, artırılmış gerçekliğin ve fotoğrafların benzeri görülmemiş 3D kalitesinde paylaşılmasının tadına çoktan vardı. Araçlardaki Lightfield deneyimi ise Lightfield ekranından ve Continental tarafından sağlanacak uygulamalardan oluşacak.



Otomotiv içeriği ve Lightfield SDK



Continental ve Leia arasındaki ortaklık donanımın da ötesine geçecek. İki şirket içerik oluşturma ve geliştirici ekosistem desteği konusunda da iş birliği yapacak. Leia şu an otomatik içerikleri otomatik bir şekilde Lightfield formatına dönüştürmek veya oluşturmak için yaratıcı bir araç seti sunuyor.



Yeni ekranın Lightfield projeksiyonu için birçok olası uygulama da var. Sürücü asistanı sisteminden gelen uyarılar 3D olarak gösterilecek. Navigasyon sisteminden gelen talimatlar da daha net bir şekilde sunulabilecek. Park asistanının grafik görüntüsü - 360 derece kuş bakışı görünümü asistanı gibi – 3D'de göz alıcı hale gelecek. Ayrıca üreticilerin logosu 3D olarak dönecek ve oluşturulan animasyonlarsa sürücüye selam verilecek.



Hohmann açıklamasının devamında şunları paylaştı: "Bu durumda, yeni ekranımızın 3D animasyonlarının, sinemalarda olduğu gibi arabada görüş açısının dışına çıkmadığına dikkat etmek gerek. Arkadaki grafik derinliği ile çalışıyoruz. Tüm 3D nesnelerin görüntüden azami beş santimetre uzaklaşmasına izin veriyoruz. Bu durum, göz için çok daha rahat bir ortam sunarken sürücünün dikkatinin de dağılmamasını sağlayacak." Tüm bunların yanı sıra bu 3D efekti için gözlük de gerekmiyor. Her projeksiyon çıplak gözle görülebiliyor.



Continental bu iş birliği kapsamında Leia'nın içerik platformu LeiaLoft™ teknolojisinden ve otomotiv bilgi sistemleri ile sensörleri konusundaki uzmanlığından faydalanacak. Böylelikle otomobil üreticilerinin ve üçüncü taraf geliştiricilerin yarının arabası için kolayca "holografik" uygulamalar yaratmalarını sağlayacak. Bu Otomotiv Yazılım Geliştirme Kiti (SDK), geliştiricilerin otomobilin iç ve dış ortamına tam 3D olarak erişmesini sağlayacak ve holografik navigasyon, park yardımı veya dijital kümelenme veya merkezi bilgi ekranındaki artırılmış gerçeklikten bir dizi uygulama yapabilecek.



Leia Inc.'in Kurucusu ve Başkanı Pierre-Emmanuel Evreux ise şunları söyledi: "Lightfield platformumuzu otomotiv sektörüne uyarlamaktan heyecan duyuyoruz. Belirli sensörlerin verilerini (lidar, kameralar) kullanarak, gelişmiş bir sürücü deneyimi oluşturmak için mobil ekosistemi araçlara getirmenin yanı sıra premium uygulamalar da sunacağız."



Kaynak: Carmedya.com