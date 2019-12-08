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Araçlarda kış bakımı önemli

Düzce'de kış aylarının gelmesiyle birlikte oto tamircilerinde hareketli günler başladı.

08.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:31Araçlarda kış bakımı önemli
'de kış aylarının gelmesiyle birlikte oto tamircilerinde hareketli günler başladı. Araçlarının yolda kalmasını istemeyen sürücüler araçlarına kışlık bakım yaptırıyorlar.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde ki Yeni Sanayi Sitesi'nde motor mekanik ustası Emrah Ustaoğlu, araç sahiplerinin kışlık bakımlara dikkat etmeleri gerektiğini, aksi halde araçlarında ciddi arızalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Ustaoğlu, halk arasında antifrizin sadece kış aylarında kullanıldığına yönelik yanlış bir bilgi olduğunu işaret ederek, "Sürücüler yolda kalmak istemiyorlarsa araçlarına mutlaka kışlık bakım yaptırması lazım. Antifriz, su ve devir daim hortumlarını kontrol edilmesi gerekir. Antifriz araca göre değişir. Mavi ve kırmızı antifriz var. Araç sahipleri bu kontrolleri yaptırmazsa devir daim hortumlarının patlama riski var. Bakımlar yapılmadığı zaman su dolaşım kanalları ile hortumların çürümeye dönme riski var. Ayrıca vatandaşlarımız antifrizi sadece kış aylarında koyduralım diye düşünüyor. Ancak kesinlikle bunlar yanlış düşüncelerdir. Antifriz, araçta 4 mevsim olmak zorundadır. Aracımızın bakımlarını düzenli yaptırıp, antifriz bulundurursak aracımızda hortum patlaması, radyatör çatlaması ve radyatör pisliği kesinlikle olmaz ve sürücülerimiz rahat ederler" diye konuştu. - DÜZCE

Aziziye Mahallesi, Düzce, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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