Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genel görüntüler -Dezenfekte çalışmaları -Dezenfekte edilen polis aracı -Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj -Vatandaş ile röportaj Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
22.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:14
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genel görüntüler-Dezenfekte çalışmaları-Dezenfekte edilen polis aracı-Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj-Vatandaş ile röportaj Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Kentte bir akaryakıt istasyonu vatandaşlarını araçlarının ücretsiz olarak dezenfekte etti. Kamu araçlarını da dezenfekte edildi. Vatandaşlar uygulamaya özen gösterdiler.
Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları korona virüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.
Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.
Kentte bir akaryakıt istasyonu vatandaşlarını araçlarının ücretsiz olarak dezenfekte etti. Kamu araçlarını da dezenfekte edildi. Vatandaşlar uygulamaya özen gösterdiler.
Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları korona virüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.
Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu
Etiketler : akaryakıt istasyonu, Bora Füzesi, Tokat, Güncel