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Araçlarda ozonla dezenfekte hayat kurtarıyor

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, trafiğe çıkması zorunlu olan araçlarda korona virüse karşı etkinliği bilimsel olarak kanıtlanan ozon gazı ile dezenfekte işlemi yapılması gerektiğini belirtti.

05.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Araçlarda ozonla dezenfekte hayat kurtarıyor
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, trafiğe çıkması zorunlu olan araçlarda korona virüse karşı etkinliği bilimsel olarak kanıtlanan ozon gazı ile dezenfekte işlemi yapılması gerektiğini belirtti.

Özellikle ambulanslar, polis araçları, personel servisleri ve toplu taşıma araçlarında ozonla dezenfekte yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyleyen TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "Yurt dışında korona virüs vakalarının yayılmasının önlenmesine karşı ozon uygulaması sıklıkla kullanılıyor. New York Polis Departmanı'nda görev yapan üniformalı polis memurlarında korona virüs vakalarında gözlenen artış sonrasında polis araçlarının her gün ozon uygulaması ile temizlenmesine karar verilmiştir" dedi.

"Bilimsel olarak kanıtlanmıştır"

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selçuk da ozon dezenfeksiyonun daha önce ortaya çıkan SARS (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği) ve MERS gibi Covid-19 ile aynı virüs ailesine ait olan korona virüs çeşitleri üzerinde etkili olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığına dikkat çekerek, "Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir gazdır ve çabucak oksijene dönüşür. Bu reaksiyon sırasında oluşan serbest oksijen molekülleri oldukça reaktif olup, her türlü virüs ve bakterileri oksitler ve oldukça etkili bir dezenfeksiyon sağlar. Bilimsel analizler göstermektedir ki korona virüsler cansız nesneler üzerinde günlerce bulaşıcı kalabilmektedir. Korona virüslere karşı etkili olan dezenfektanların çok parçacıklı karmaşık yapılar içerisinde bir bez yardımıyla uygulanması etkili olmamaktadır. Ayrıca bazı sıvı dezenfektanlar uygulandıkları yüzeylerde aşınmaya ve hasara yol açabilmektedir. Ozon ile araçların dezenfekte uygulaması aracın klima ve havalandırma sistemine 20 ve 30 dakika ozon pompalama işlemine dayanmaktadır. Ozon bir gaz olduğu için zor ulaşılan yüzeylerde dezenfeksiyonda daha etkili olmaktadır. Ayrıca ozon daha sonra oksijene dönmekte ve sıvı dezenfektanlar gibi yüzeylerde hasara yol açmamaktadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Serkan Bakırtaş, Türkiye, Polis, Güncel
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