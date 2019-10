Araçlarda sigara içme yasağı Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Fatih Şen; son günlerde uygulanan araçlarda sigara içme yasağı ile ilgili olarak yasağın Kabahatler Kanunu'na göre kanuni olduğunu ancak özel yaşam alanına getirilen dokunulmazlık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin yasa maddesini iptal edebileceğini söyledi.

Dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarda sigara içen sürücülere ceza kesilmesini değerlendiren Av. Fatih Şen; uygulamanın kanuni olduğunu söyledi. Kabahatler Kanununa göre cezasının 153 TL olduğunu belirten Şen; "Sigara yasağı ile alakalı kanunilik ve hukukilik tartışmaları yapılmaktadır. Bilindiği üzere araçlarında sürücü koltuğunda sigara içen kimselere 153 TL para cezası kesilmektedir. Bu an itibariyle kanunidir; çünkü 4250 sayılı yasanın 2. maddesinin C bendi gereğince söz konusu yasak ihtas edilmiştir ve kabahatler kanununda da bunun cezası 153 TL olarak belirlenmiştir. Bu yüzden yapılan uygulama kanunidir. Ancak hukuki midir bu tartışmalı. İnsanın arabası kamusal alan değil özel yaşam alanıdır. Anayasada özel yaşam alanına getirilen bir dokunulmazlık söz konusudur. Bu hususla alakalı anayasa mahkemesine de itiraz edilmiştir. Anayasa mahkemesinin denetim yapacağı ve neticede kanaatimce bu yasa maddesini iptal edeceği aşikar diye düşünüyorum" dedi.

"CEZA ALAN VATANDAŞLAR SULH CEZA HAKİMLİKLERİNE BAŞVURABİLİR"

Bu kapsamda ceza alan vatandaşların sulh ceza hakimliklerine başvurabileceğini ancak şu an için netice almalarının pek mümkün görünmediğini kaydeden Şen; ilerleyen aşamada anayasa mahkemesi iptal ettikten sonra ceza kesilen vatandaşların tekrar başvurmasının gerekebileceğini vurguladı. Av. Fatih Şen konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şu aşamada sulh ceza hakimliklerine ceza kesilen vatandaşlarımız başvuru yapabilir. Ancak bir netice almaları mevcut durum itibariyle pek mümkün görünmüyor. Çünkü kanunen bir dayanağı var. İlerleyen aşamada anayasa mahkemesi iptal ettikten sonra ceza kesilen vatandaşların tekrar başvurması gerekebilir. Bu sebeplerle de daha önceden cam filmine getirilen yasaklar noktasında da tartışmalar yaşanmıştı. Hem kanuni hem siyasi irade bu noktada devreye girmiş ve söz konusu yasağı iptal etmişti. Yine aynı şeyin yaşanabileceğini düşünüyorum. Neticede bir cezayı koymak mümkün ama uygulamak da pek mümkün değil. Dikkat dağınıklığı yaratabileceği sebebiyle böyle bir uygulamaya gidildiği söyleniyor ama sürücü koltuğu yanında oturan kişilerin sigara içmesine müdahale edilmeyeceği söyleniyor. Bunun çok da uygulanabilecek bir hüküm olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamadan sonra anayasa mahkemesinin ve siyasi iradenin müdahalesiyle bu yasağın kaldırılacağını düşünüyorum."

