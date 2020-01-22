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Araçlardaki uyuşturucuları 'Rexo' ve 'Bozo' buldu

VAN'ın Edremit ile İpekyolu ilçelerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonet ve otomobilde narkotik köpekleri 'Rexo' ve 'Bozo' ile yapılan aramalarda, 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi.

22.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:44Araçlardaki uyuşturucuları 'Rexo' ve 'Bozo' buldu

VAN'ın ile ilçelerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonet ve otomobilde narkotik köpekleri 'Rexo' ve 'Bozo' ile yapılan aramalarda, 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kamyonetin sürücü koltuğu döşemesi içine gizlenen 4 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde devriye göreve yapan polis ekipleri de şüphe üzerine otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta narkotik köpek 'Bozo' ile arama yapılırken, arka koltuk döşemesi içine gizlenen 219 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan K.A., H.D. ve T.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İpekyolu, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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