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Araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

09.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:02Araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kentte 5 farklı araçta meydana gelen akü, teyp ve plaka çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, olayların şüphelileri olarak M.C.S., F.D., ve O.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. F.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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