08 Aralık 2018 Cumartesi 10:19



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:19

Araçları çalıştırmadan önce dikkat...Motora sıkışan kedi kontrol edilmeden aracın çalıştırılması sonucu yaralandıSoğuk kış aylarında araç motoruna sıkışan kediler korkutuyorVücudunun bir bölümünde yanıklar meydana gelen kedi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi altın alındıMerkez görevlisi veteriner hekimi Melike Gümgümcü;"Son bir haftada 3 kez böyle vakalar ile karşılaştık""Vatandaşlardan istediğimiz sabahları arabalarını çalıştırmadan önce kaputa bir şekilde vurmaları"ESKİŞEHİR - Uzmanlar, soğuk kış aylarında ısınmak amacıyla araçların motorlarına giren sokak hayvanlarına zarar vermemek için vatandaşları uyarıyor. Kış aylarının gelmesi ile sokakta yaşayan hayvanlar ısınmak için sıcak yerler arıyor. Özellikle araçların motor kısmındaki sıcaklıktan faydalanarak soğuktan korunmaya çalışan sokak hayvanları için vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Araçları çalıştırmadan önce kontrol etmek hayvanları olası tehditlere karşı korurken, aksi durumda yetkililere haber vermek oluşabilecek olumsuz durumlara ve can kayıplarına karşı sokaktaki canlıların hayatlarını kurtarıyor.Son günlerde Eskişehir'de meydana gelen bir olayda, motora sıkışan bir kedi, kontrol edilmeden aracın çalıştırılması sonucu yaralandı. Vücudunun bir bölümünde yanıklar meydana gelen kedi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi altın alındı. Merkez görevlisi Veteriner Hekimi Melike Gümgümcü, son bir haftada 3 kez böyle vakalar ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlardan istediğimiz sabahları arabalarını çalıştırmadan önce kaputa bir şekilde vurmaları ve en azından içerideki kedinin dışarı çıkartılması" dedi."Kedi motorun kasnağına sıkışmıştı ve can çekişiyor haldeydi"Kedinin tedavilerini ve kontrolleri Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde devam ederken, Veteriner Hekim Melike Gümgümcü, vatandaşları daha duyarlı olma konusunda bir kez daha uyardı. Gümgümcü, "Son bir hafta içerisinde 3 tane motordan kurtardığımız kedi mevcut. Sanılanın aksine bu vakalara çok fazla rastlanıyor. Vatandaşlardan istediğimiz sabahları arabalarını çalıştırmadan önce kaputa bir şekilde vurmaları ve en azından içerideki kedinin dışarı çıkartılması. Dün karşılaştığımız bir vakamız var. Kedi motorun kasnağına sıkışmıştı. Kesinlikle kendisi çıkamıyordu. Çok can çekişiyor haldeydi. Daha sonra kediye genel anestezi yapıldı. Araba çekiciyle sanayiye götürüldü. Sanayide kasnak söküldükten sonra kedi sağlıklı bir şekilde araba motorundan çıkartıldı. Şu an burada kontrolleri ve tedavileri devam ediyor. Sağlık durumu iyi. Ama son bir hafta içerisindeki 3'üncü vakamız olması nedeniyle vatandaşlarımızı daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz. Genellikle ihbarları itfaiyeden alıyoruz. Sağ olsunlar onlar bize ihbarda bulunuyorlar. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.